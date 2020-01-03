İlçe belediyesinden 'ayak bastı parası' kararı; ilçeye giren araçlardan işgaliye ödemesi alınıyor

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde belediye meclisi kararıyla ilçeye giriş çıkış yapan TIR, kamyon, minibüs ve taksilerden 'işgaliye ödemesi' adı altında para alınıyor.

Düziçi Belediyesi, 5 Aralık'ta yapılan meclis toplantısında, ilçeye giriş çıkış yapan araçlardan işgaliye parası almaya karar verdi.

Oy çoğunluğu ile alınan meclis kararına göre ilçeye giren TlR'lardan 25 TL , kamyondan 20 TL, 50 NC Transit türü araçlardan 15 TL, hafif ticari araçlardan 10 TL, taksi türü araçlardan ise 5 TL alınıyor. Alınan karar gereği şehir merkezi girişine zabıta kontrol noktası oluşturuldu.

Şoförlerden ise Düziçi Belediyesinin bu uygulamasına tepki geldi. Bir ilaç firması temsilcisi olduğunu belirten sürücü, ilçeye girişte 15 TL para ödediğini belirterek “Yakışmayan bir uygulama olmuş. Ben yıllardır Düziçi’ne gelip giderim. İlk defa böyle bir uygulama ile karşılaştım. İlaç dağıtımı yapıyorum. Düziçi’ne hizmet ediyoruz ama böyle bir olay ile karşılaşıyoruz. Yakışmıyor umarım bu yanlıştan dönerler” şeklinde konuştu.

Bir esnaf ise “Belediyenin yaptığı bu uygulamayı yanlış buluyorum. Biz küçük esnafız. Zaten yakıt paramız zor çıkıyor. Bu uygulamanın kaldırılmasını istiyoruz” dedi.





"Belediye Gelirler Kanunu'na göre yasal bir uygulama"

T24'ün ulaştığı belediye yetkilileri uygulamanın Belediye Gelirler Kanunu'nda yer alan kararlar çerçevesinde yapıldığını ve dün uygulanmaya başlandığını söyledi. Kararın dün ilçe girişindeki zabıta noktalarında uygulandığını belirten yetkililer, buradaki uygulamaya son verildiğini ve bugünden itibaren kent merkezinde uygulanacağını söyledi.

Kararın sadece Belediye'nin yetki sınırları içerisinde bulunan ticari araçlara yönelik olduğunu söyleyen yetkililer, hususi araçlardan herhangi bir ücret alınmadığını söyledi.

Yetkililer ayrıca aynı uygulamanın bütün belediyeler tarafından uygulanabileceğini dile getirdi.