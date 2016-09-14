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İlber Ortaylı'dan Cumhuriyet muhabirine: Gitsin nakış yapsın!

14 Eylül 2016 18:08

Tarihçi İlber Ortaylı Cumhuriyet gazetesinde geçen haftalarda yayımlanan "Türkiye'yi cahiller yönetiyor" başlıklı röportaja tepki gösterdi. Ortaylı, 28 Ağustos'ta Cumhuriyet gazetesinden Ceren Çıplak'a verdiği röportaj sonrasında gazetede kullanılan, “Türkiye'yi cahiller yönetiyor” başlığına Hürriyet'teki köşesinden itiraz etmişti. İlber Ortaylı, köşesinde “Bazı düzeltmeler” başlığı altında, “Geçen hafta Cumhuriyet gazetesinde çıkan mülakatın başlığı bu gazetenin sayfa düzeni tarafından ‘Türkiye’yi cahiller yönetiyor’ diye konulmuştur, metin okunduğunda böyle bir ibare olmadığı gibi röportajının bu sorusuna başka şekilde cevap verilmektedir” diye yazmıştı. Bu ifadelerin ardından Cumhuriyet, İlber Ortaylı'nın röportajda kullandığı ifadelerin olduğu ses kaydını internet sitesinden paylaşmıştı. Röportajı ve ses kaydının yayımlanmasına tarihçi İlber Ortaylı çok sert tepki gösterdi. CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programına katılan Ortaylı, gazetenin yazı işlerini ve röportajı yapan muhabir Ceren Çıplak'ı ağır ifadelerle eleştirdi ve Cumhuriyet'i "ciddi bulmadığını" söyledi. "Gazetecilik yapmak zorunda değilsin" diyen Ortaylı, "Nakış yapıp satmakta iyi bir iştir" ifadesini kullandı.

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CumhuriyetCeren Çıplakİlber Ortaylıtepkicahiller

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