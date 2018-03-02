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İlber Ortaylı: Wikipedia'daki tarih bilgileri yanlıştır

02 Mart 2018 15:13

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Wikipedia'nın yasaklanmasına değinerek, "Wikipedia'yı yasakladılar, belki kapatılması ayıp bir şeydir ama oradaki tarih bilgileri yanlıştır" dedi. İzmit Belediyesi'nin düzenlediği "1'inci Dünya Savaşı ve Günümüz Perspektifinden Ortadoğu' konulu söyleşiye ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katıldı. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa tarih eğitimi ile ilgili eleştiride bulunan Prof. Dr. Ortaylı, "Türkiye'de tarih eğitimi feci bir şeydir. Milli Eğitim Bakanlığı hiçbir şekilde bunun sorumluluğunu duymaz. Başka şeylerle uğraşıyor. Başka şeylerden evvel önce tarih öğreteceksin ve tabi ki çok detaylı tarih öğretemezseniz bu mümkün değildir ama doğru dürüst tarih öğreteceksin. Öğrenmek isteyenler ansiklopedilerden bakmaya başlasınlar. Whatsapplar'dan tarih öğrenmeye kalkmayın. Elinize alıp bütün gün oynuyorsunuz, niye oynadığınızı bilmiyorum. Fakat orada tarih ödevi hazırlamaya kalkıyorlar yanlıştır. Bu Wikipedia'yı yasakladılar, belki kapatılması ayıp bir şeydir ama oradaki tarih bilgileri yanlıştır" dedi.

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