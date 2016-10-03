İlber Ortaylı: Türk tarihçileri hukuki belgeleri okuyacak kültüre sahip değil

CNN Türk’te Gündem Özel programına konuk olan Tarihçi Yazar Prof Dr. İlber Ortaylı, Lozan anlaşmasıyla ilgili konuştu. Ortaylı, ”Türk tarihçileri kimse gücenmesin, hukuki belgeleri anlaşmaları okuyacak kültüre sahip değiller. Bizde şu anda hem Fransızca hem Osmanlıca belgeleri okuyup değerlendirecek bir tek arkadaş var, Sinan Kuneralp. Onun da zaten her şeyi baştan aşağı taraması mümkün değil. 19’dan evveline o ne kadar gider onu da bilmiyorum. Çünkü bir takım anlaşmaların ince metinlerinde hem Osmanlı kalişografisi hem Latince çok rol oynuyor Roma hukuku falan. Biz Türkler bu işi kolay yapamayız. Ayrı bir ihtisas grubu yetiştirmemiz lazım” dedi.