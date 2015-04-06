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İlber Ortaylı: Spikerler Türkçe konuşmayı bilmiyor

06 Nisan 2015 14:19

Prof. Dr. İlber Ortaylı katıldığı bir televizyon programında spikerleri Türkçeyi bozmakla suçladı. CNN Türk'te yayınlanan 'Hafta Sonu Keyfi' adlı programda Hakan Çelik'in sorularına yanıt veren İlber Ortaylı, Türkçe’nin yanlış kullanıldığını ve bunun sorumlusu olarak da spikerler olduğunu söyledi. Ortaylı ‘Gençler düzgün Türkçe konuşamıyor. Dişin arkasında bir Türkçe oluştu. Çünkü spikerler böyle konuşuyor. Spikerler yanlış konuşuyor. RTÜK’ün yapacağı şey bilmem nerenizi ne kadar açtınız değil ön planda Türkçeyi nasıl telaffuz ediyor, oradan cezayı yazarsan herkes hizaya gelir’ dedi.

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