İlber Ortaylı: Silahın kudreti daima diplomasiye muhtaçtır ve akıllı bir devlet yetişmiş diplomatı harcamaz

Akademisyen, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, diplomasinin sıfır bilgiye ve cehalete gelemeyeceğini belirterek, "Silahın kudreti daima diplomasiye muhtaçtır ve akıllı bir devlet yetişmiş diplomatı harcamaz" dedi. Altınbaş Üniversitesi tarafından düzenlenen Prof. Dr. İlber Ortaylı ile 2. Abdülhamid'in Dış Politikası adlı konferans Fatma Altınbaş Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Öğrenciler, Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya yoğun ilgi gösterdi. Yoğunluk nedeniyle salona giremeyen bazı öğrenciler, konferansı sahnede dinledi.