T24 LogoT24 Logo
Haberler

İlber Ortaylı, o tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındakinin kim olduğunu anlattı

26 Haziran 2020 10:29

Konuk olduğu programda İBB tarafından satın alınan portrede Fatih Sultan Mehmet'in yanındaki kişinin Cem Sultan olduğunu belirten İlber Ortaylı, "Fatih, yetenekleri konusunda Cem'i kendisine yakın buluyordu" dedi.

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın konuğu olan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Londra'da 7.9 milyon TL'ye satın aldığı Fatih Sultan Mehmet'in portresi hakkında açıklamalarda bulundu.

"Fatih'in yanındaki kişi Cem Sultan"

Portrede Fatih Sultan Mehmet'in yanındaki kişinin Cem Sultan olduğunu belirten İlber Ortaylı, "Cem Sultan'ı Fatih Sultan Mehmet seviyordu ve yetenekleri konusunda kendisine yakın buluyordu" şeklinde konuştu.

Portrenin özellikleri

Gentile Bellini'nin en önemli resimleri arasında sayılan ve tuval üzerine yağlı boya çalışılmış yapıtın eni 33.4, boyu ise 45.4 santimetre. Tablonun sağ alt köşesinde Latin harfleriyle not düşülen tarih ise 25 Kasım 1480.

Fatih Sultan Mehmet, 1429-1507 yılları arasında yaşayan ressam Bellini'yi 1479 yılında İstanbul'a davet etmiş, resmini yapmasına izin vermeden önce onun yeteneğinden emin olmak için saraydaki farklı kişilerin resimlerini çizdirmişti. Fatih, İtalyan ressamın yeteneklerinden emin olduktan sonra kendi portrelerini çizdirmeye başlamıştı.

ETİKETLER

ilber ortaylıortaylıbellinitablofatih sultan mehmetcem sultan

Diğer Videolar

800 yıllık tarihi Ulu Cami’nin bahçesini çöplüğe çevirdiler

Amanos Dağları'nda dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldular; kilosu 3 bin Euro...

ABD polisinden 8 yaşındaki çocuğa ters kelepçeyle gözaltı

Büfelerin önüne bırakılan ekmekleri çaldılar

"Acun Ilıcalı resmi adımı attı; Netflix'e rakip olacak"

Belarus’taki protestolar 2. gününde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Polisten vatandaşlara o kişiler için uyarı: Dikkat!...

Murat Karayalçın’dan 'Muharrem İnce' yorumu: Bu bir şantaj...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Almanya'nın Türkiye'ye seyahat uyarısını kısmi olarak kaldırmasının nedeni ortaya çıktı...

Yerel seçimde Binali Yıldırım'ı ve Mehmet Özhaseki'yi önde gösteren ORC'nin...

Bilim insanları Koronavirüs'e karşı korumada 14 farklı maskeyi test etti;...

Kulis: Kamu bankaları mevduat faizini yukarı çekti...

Erdoğan'dan Babacan'a: IMF bizden borç istedi, verin dedim; o zaman...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Polisten vatandaşlara o kişiler için uyarı: Dikkat!...

Murat Karayalçın’dan 'Muharrem İnce' yorumu: Bu bir şantaj...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24