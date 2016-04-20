İlber Ortaylı: Milli Eğitim Bakanlığı iyi bir bakanlık değildir, uzmanlarının çoğu işe yaramazdır

Münih'te bir etkinliğe katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı "Bir kere Milli Eğitim Bakanlığı denen bir bakanlık var, bu iyi bakanlıklardan değildir. Bakanlığın içindeki uzmanların çoğu işe yaramaz adamlardandır, yanlış şeyler yapıyorlar. Okul açıyor imam hatip açıyor imam hatibe benzemiyor" dedi. Dinleyicilerin alkışını alan Ortaylı "Hayatınızın kompartımanlarında işte Alevi var, Sünni var vesaire çizerken politika yapamazsınız" dediği sözlerine şöyle devam etti: "Böyle bir kimlik olmaz; bu çok önemlidir. 'Hepimiz elhamdülillah Müslümanız' deriz; fakat kalkıp bunun üzerinden bir kimlik yapamazsınız. Bir memlekette kimlik çok önemlidir; fakat bunu hiçbir şekilde politikaya, daha doğrusu bireyin yaşam tercihlerine, o tercihlerin gruplaşmasına, gruplaşmaların partileşmesine müdahalesi mümkün değildir, çok açıktır ve bu her yerde olur. Türkiye`de birçok şey değişti ve ikinci harbin sonunda dünyada çoğunluğu meydana getiren az gelişmişler arasında değildik. Üniversitemizi kurduk, sağlık hizmetlerinin temeli atılmıştı ve tabi ki yapılmayacak ve çok zor olan şeyler vardı; fakat birtakım şeylerde hazırlanmıştı ve vatanı 14 Mayıs 1950`lerde biz kurduk hikayelerine inanmayın."