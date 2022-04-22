İlber Ortaylı İspanya sokaklarında dans etti: "Kitap çalışmalarına kısa bir ara"

Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından İspanya sokaklarında dans ettiği görüntüleri paylaştı. Ortaylı, paylaşımına "Kitap çalışmalarına kısa bir ara. İşbiliye diğer adıyla Sevilla sokaklarında..." notunu düştü.

İlber Ortaylı, İspanya’nın Sevilla kenti sokaklarından paylaştığı dans videosu sosyal medyada beğeni topladı. Ortaylı'nın İnstagram hesabından paylaştığı görüntülerde, sokak müzisyenlerinin şarkılarına alkış ve ritim tutarak eşlik ettiği anlar yer aldı. Beğeni toplayan görüntülere Ortaylı, “Kitap çalışmalarına kısa bir ara. İşbiliye diğer adıyla Sevilla sokaklarında…" notunu yazdı.