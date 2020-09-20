İlber Ortaylı'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bir video yayınladı. Ameliyatını gerçekleştirilen doktorlara teşekkür eden Ortaylı, "Türk tıbbının böyle ilerlediği bir sırada onları birtakım iyi kontrol edilememiş salgınlarla veya gevşek tedbirlerle yormanın alakası yoktur" açıklamasında da bulundu. Ortaylı "Benim için kolay bir dönem olmadı fakat bu sıkıntılı günlerde en önemli şey, kendimi emanet ettiğim ellerin güvenirliliğiydi" diye konuştu.

İlber Ortaylı’nın açıklaması şöyle;

“Çok değerli, sevgili okuyucularım, aşağı yukarı 1 haftayı bulan Vehbi Koç Vakıf Üniversitesi'ndeki tedavim sırasında beni arayan, soran okuyucularımın, dostlarımın gönderdiği mesajlar, sevgi ifadeleri beni çok duygulandırdı. Böylesine bir sevgi her faniye nasip olmaz.

"Benim için kolay bir dönem olmadı"

"Benim için kolay bir dönem olmadı; fakat bu sıkıntılı günlerde en önemli şey, kendimi emanet ettiğim ellerin güvenirliliğiydi. En başta söylemeliyim ki fakültenin muhteşem idaresi Türkiye’deki üniversitelere örnek teşkil edecek bir tıp yönetimidir. Hekim hocalarımız Levent Oğuzkurt, İlker Eren, Oğuzhan Deyneli ile Vedat Aytekin tabii ki Üroloji Bölümünün başındaki Yakup Kordan ve ekibi ile ayrıca Dr. Burçin Hanım, Dr. Melis Hanım, Dr. Mahir Bey ve Dr. Erol Bey ve diğer sağlık personelinin gayretiyle bu dönem daha rahat geçti."

"Yeni bir asistan ve hemşire neslinin yetiştiğini gördüm"

Yeni bir asistan ve hemşire neslinin yetiştiğini gördüm. Bunlar yeni okullarımızda en başta bu müessesenin kendi hemşire mektebinden mezunlar ve fevkalade başarılı, iddialı ve hırslı bir çalışma içindeler. Türk tıbbının böyle ilerlediği bir sırada onları birtakım iyi kontrol edilememiş salgınlarla veya gevşek tedbirlerle yormanın alakası yoktur. Çünkü Türkiye sadece kendi halkının değil bütün civardaki milletlerin tıp hizmetinin en iyi şekilde verilmesine ve yükseltilmesine aday bir ülkedir.

Bir konuyu belirtmek isterim Türk tıbbının büyük doktorları bir buçuk asırlık bir vakadır; ama önemli olan yardımcı personeldir. Koç Üniversitesi’nin yetiştirdiği hemşireler ve teknisyenler fevkalade etkili, karar almayı bilen, hırslı ama bu hırslarını gizlemeyi bilen sevimli bir personel… Onları tanımaktan, özellikle bu zor günlerimde yakın olmaktan çok mutlu oldum.”