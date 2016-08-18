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İlber Ortaylı, "Pensilvanya'ya gittiniz mi" sorusunu cevapladı

18 Ağustos 2016 10:18

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayında Didem Arslan Yılmaz'ın "Pensilvanya'ya gittiniz mi" sorusuna, "Ne yapacaksın! gidip gitmediğimi" diyerek karşı çıktı. Ancak Ortaylı sonrasında da "Gittim tanıyorum hepsini ben, görmedim değil" yanıtını verdi. Ortaylı, bütün nüfusu üniversitede okutmaya çalışmanın hata olduğu, yeterli hoca da bulunmadığı üzerinde dururken "Aptal insana tahammül edemiyorum, folklor olarak bir yere kadar izleyebiliyorum, o kadar, sonra haddini bildireceksin" dedi. Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayında Didem Arslan Yılmaz'ın "Pensilvanya'ya gittiniz mi" sorusuna, "Ne yapacaksın! gidip gitmediğimi" diyerek karşı çıktı. Ancak Ortaylı sonrasında da "Gittim tanıyorum hepsini ben, görmedim değil" yanıtını verdi. Araya giren programın bir diğer konuğu Prof. Dr. Erhan Afyoncu da "Gördüm içi boştu diyor hoca" ifadelerini kullandı.

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