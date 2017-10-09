İlahiyatçı Cevat Akşit: Cinsel münasebet esnasında eşekler gibi soyunmayın, melekler kaçar!

İlahiyatçı Prof. Dr. M.Cevat Akşit'in skandal bir konuşması ortaya çıktı. Akşit konuşmasında, "Cinsel münasebet esnasında afedersiniz eşeklerin yaptığı gibi tamamen soyunmayın" dedi. İlahiyatçı Cevat Akşit'in Tv5 televizyonundaki "seks" ile ilgili konuşması kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Akşit konuşmasında, "Cinsel münasebet esnasında affedersiniz eşeklerin yaptığı gibi tamamen soyunmayın. Çünkü orada melekler vardır, siz soyunursanız melekler dışarıya çıkar, şeytan da odada tek kalır ve oluşacak çocukta şeytanın nasibi olur" ifadelerini kullandı. Akşit'in bu sözleri tepkilere neden oldu.