İlahiyatçı Cemil Kılıç'ın iddiası: Camilerin sayısı arttıkça çocuk istismarı, kadına şiddet, yolsuzluk da arttı; din uleması neden bu paradoksu düşünmez!

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan "Bidebunudinle" programına katılan İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, Diyanet'in internet sitesinde yer alan nikah ve bulûğ tanımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Egemen fıkıh anlayışının sıkıntılı olduğunu savunan Kılıç, "Camilerin sayısı arttıkça, çocuk istismarı, hırsızlık, yolsuzluk da artıyor" iddiasını dile getirdi. "Egemen fıkıh anlayışına göre, bir kimse cinsel kimliğinin gerekliliklerini yerine getirebilecek yaşa gelince, dinen de mesuldür ve evlenme çağındadır" diyen Kılıç, "Ancak bu hüküm Kur'an'da yer almıyor" ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın akademinin ilgilenmesi gereken konuları internet sitesine koyarak halka sunmasının yanlış olduğunu da iddia eden Kılıç, "Diyanet, tarihin tozlu sayfalarında kalması gereken bazı şeyleri açıklamalarına yansıtarak malûmatfuruşluk yapıyor. Diyanet, akademinin ilgilenmesi gereken konuları internet sitesine koyarak, halkın kafa karışıklığı yaşamasına yol açıyor" diye konuştu. "REHBER KUR'ANDIR, EVLENMEK İÇİN REŞİT OLMAYI ŞART KOŞAR" İslamiyet'e göre evlilik için reşit olmanın şart olduğunu iddia eden Kılıç, "Müminler müsterih olsun, rehber Kur'an'dır ve Kur'an evlenmek için buluğ çağa ermeyi ve reşit olmayı şart koşar" dedi. "Bugün İslâm adına, suni bir İslâm uygulanıyor, bunun kökeni Emevilere kadar uzanıyor" ifadelerini kullanan Kılıç, "Camilerin sayısı arttıkça, çocuk istismarı, kadına şiddet, yolsuzluk, hırsızlık da arttı. Burada bir paradoks yok mu? Din uleması neden oturup düşünmez"diye konuştu. Harem-selamlık uygulaması ve devletin kurumlarının dini yönlendirmelerini de eleştiren Kılıç, şöyle devam etti: "Bugünün harem-selamlık uygulaması, Hz. Muhammed zamanında yoktu, Hz. Ayşe, mescitlerde erkeklere vaaz verirdi. Allah'ın dini, devletin dinine dönüştürülüyor, namaz devletin töreni haline getiriliyor; bu Allah'a savaş açmaktır." * T24’ün notu: RS FM ekranında açıklamalar yapan ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç’ın “Camilerin sayısı arttıkça çocuk istismarı, kadına şiddet, yolsuzluk, hırsızlık da arttı. Burada bir paradoks yok mu? Din uleması neden oturup düşünmez” şeklindeki iddialarını içeren videonun bu sayfadaki ilk hâlinde, başlık, yanlışlıkla, tırnak içine alınmadan verildi. Ayrıca videonun paylaşımı, yine yanlışlıkla Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın fotoğrafı eşliğinde yapıldı. Editörün tecrübesizliğinden kaynaklanan bu hatalar için özür dileriz.