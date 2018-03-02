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İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Kuran zinaya ceza vermez!

02 Mart 2018 13:17

"İslam'a Göre Cinsel Hayat" kitabının yazarı İlahiyatçı Ali Rıza Demircan katıldığı programda, Kuran-ı Kerim'in zinaya ceza getirmediğini belirtti. Demircan, "Zinayı kanunla yasaklamak Kurani ilkelere terstir. Kuran zinaya ceza getirmez, zinanın aleniyete dökülmesine ceza verir" dedi. Demircan, "Zinayı kanunla yasaklamak Kurani ilkelere terstir. Kuran zinaya ceza getirmez, zinanın aleniyete dökülmesine ceza verir. İslam dininde zina hem suçtur hem de günahtır. Zina hem suçtur hem islamda 3. derecede büyük günahtır. Kuran zinaya ceza getirmez. Bir adam bir kişinin tanıklığında zina yapsa 4 şahit lazım. Günah işlemiştir, tövbe eder kurtulur. Alenen işlediği zaman İslam dünyasında düzeni bozduğu için..." diye konuştu.

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