İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akbaş: Burası benim yetkimde, İslam'a küfredenlerin fotoğraflarını koydurmam

Halk TV'nin haberine göre, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği'nin (RATEM) Gaziantep Üniversitesi'nde yapacağı sergi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akbaş tarafından engellendi. Sergideki bazı eserleri, "İslam'a küfredenlerin fotoğraflarını koydurmam" diyerek sakıncalı bulan Akbaş, "Burası benim yetkimde" diyerek fakültenin fuayede alanını vermedi.

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) 10 Mayıs tarihinde Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Aklıma Bir Fikir geldi projesi kapsamında Telif Bilincini arttırmak için panel, yarışma ve sergiden oluşan bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlikler kapsamında yapılmak istenen sergi İletişim Fakültesi'nin sergi salonu uygun olmadığı için İlahiyat Fakültesi'nin fuaye alanına taşınmak istendi. Ancak İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akbaş, aralarında Atilla İlhan, Vedat Türkali, Adile Naşit, Sadri Alışık, Kadir İnanır, Turgut Uyar, Leman Sam gibi sanatçı ve yazarların fotoğraflarının bulunduğu afişlerin sergilenmesine izin vermedi.

RATEM heyetinin dekan Akbaş'la yaptığı görüşme de sonuçsuz kalınca sergi Hukuk Fakültesi'ne taşınmak zorunda kaldı. Heyetin dekan Akbaş'la yaptığı görüşme ise videoya yansıdı.

Bu sözler üzerine dekan Akbaş, "Burası yalnız İlahiyat Fakültesi. Üniversite benim iznim olmadan... Ben İslam'a küfreden birinin fotoğrafını koyamam. İzin vermem yani. Benim şey anlayışım bu. Burada Halk Bankası kredi kartı tanıtımı yaptı. Defettim" dedi.

Bir başka yetkilinin, "Burada İslam'a kim küfrediyor ki?" sorusuna Akbaş, "Ben isim vermem zaten de, burası benim yetkimde" ifadelerini kullandı.