"İktidarda Gelecek Partisi olacak" diyen Davutoğlu: Bahçeli, AK Parti’yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "Bu iktidar değişecek! iktidarda Gelecek Partisi olacak!" dedi. Davutoğlu, "Bu kış hayat pahalılığı dayanılmaz hale gelince suçlu kim sorusu sorulduğunda Bahçeli, 2002'de olduğu gibi 'Ben yapmadım onlar yaptı' diyerek AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek! Bu iktidar değişecek ve iktidarda Gelecek Partisi olacak" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı ve paylaşıma "Bu iktidar gidecek! Bu kış hayat pahalılığı dayanılmaz hale gelince suçlu kim sorusu sorulduğunda Bahçeli, 2002’de olduğu gibi 'Ben yapmadım onlar yaptı' diyerek AK Parti’yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek! Bu iktidar değişecek! iktidarda Gelecek Partisi olacak!" notunu düştü.