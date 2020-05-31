"İktidara oy vermem" deyince tartışma çıktı: "Nankörlük; o zaman metrobüse binme!"

Yurttaş TV'nin Küçükçekmece'de yaptığı sokak röportajına katılan bir genç, olası bir erken seçimde AKP'ye oy vermeyeceğini ifade edince arkadaşları ile tartışma yaşadı. Arkadaşları gence "Metrobüse binmeyin o zaman" dedi. Genç ise "Ben vergi vermiyorum muyum?" diye tepki gösterdi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde erken seçim ile ilgili yaptığı sokak röportajına gençlerin tartışması damga vurdu.

Yurttaş TV muhabirinin "olası bir erken seçim durumunda kime oy vereceksiniz?" sorusuna AKP'ye oy vermeyeceğini belirten bir genç arkadaşlarıyla tartıştı.

Arkadaşları gence "Metrobüse binmeyin o zaman" dedi.

AKP'ye oy vermeyeceğini belirten genç ise kendini "Ben vergi vermiyorum muyum? Biz kul değiliz. Biz birer yurttaşız!" diye savundu.