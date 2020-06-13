"İktidar da biz de aceleci davranarak hata yaptık"

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda yeni tip Koronavirüs vaka sayılarındaki artışı ve yasakların kalkmasıyla birlikte insanların tedbirsiz davranışlarını yorumladı. Hükümetin de bunda hata payı olduğunu ifade eden Tezkan, en azından maskenin doğru kullanılması gerektiğini dile getirip uygulamalı olarak örnek gösterdi.

Dünya genelinde vaka sayısının 7 milyonu aştığını belirten Tezkan, doktorların uyarılarına dikkat çekerek sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini söyledi.

Vaka sayısındaki artış ile tedbirsiz davranışları yorumlayan Tezkan, "İktidar da suçlu bir anda boş bıraktı bu iş bitti havası yayıldı. Dediler ki 'biz bu işten karşı çıkıyoruz bütün dünya mahvoldu biz başarılıyız'" ifadelerini kullandı.