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Ata Demirer'den "Zeki Müren de Bizi Görecek" performansı

İKSV'nin etkinliğinde Ata Demirer, Zeki Müren'in şarkılarını söyledi

13 Nisan 2022 17:52

Oyuncu Ata Demirer, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilen 41. İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen "Zeki Müren de Bizi Görecek!" temalı etkinlikte sahne alarak Zeki Müren'in "Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin" ve "Fıldır Fıldır Hayriye" adlı şarkılarını seslendirdi. 

Gecede kısa bir konuşma yapan Demirer, "Çok heyecanlıyım. Böyle bir gecede olmak benim için anlatılır bir mutluluk değil. Çünkü ilk 'O Ses Türkiye' derlendi. Böylesine büyük rakipler karşısında umarım Acun Ilıcalı'nın dikkatini çekmişimdir" ifadelerini kullandı. 

Cahide Palazzo'da düzenlenen etkinlikte ünlü isimler sahne alarak Taşkın Sabah Orkestrası eşliğinde Zeki Müren şarkıları söylediler.

Gecede sahne alan isimler şöyle: Demet Evgar, Serkan Keskin, Nükhet Duru, Fatih Ürek, Gonca Vuslateri, Selen Uçer, Aslı İnandık, Nuri Harun Ateş ve Umut Kurt.

Ata DemirerAta Demirer41. İstanbul Film FestivaliZeki MürenDemet EvgarSerkan KeskinNükhet DuruFatih YürekGonca VuslateriSelen UçerAslı İnandıkNuri Harun AteşUmut Kurt

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