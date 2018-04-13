İKSV: 46 yıldır sanat için seve seve

İstanbul Caz Festivali bu yıl 25. yaşını kutluyor. İstanbul Film Festivali 1982'den beri Türkiye'deki en saygın ve köklü klasik müzik etkinlikleri arasında yer alıyor ve 46 yıldan beri İstanbul ve Türkiye'de klasik müzik sevgisi ve beğenisinin yerleşmesinde önemli bir rol üstleniyor. Her daldan sanatçının, emekçilerin, sanat için her tür zorluğa seve seve katlandıklarını anlattığı reklam filminde Mert Fırat, Kerem Görsev, Melih Mertel, Burçak Bingöl, Refik Anadol, Vahit Tansoy ile İKSV çalışanlarından Erdal Hamamcı ve Deniz Ova, son olarak da sinema emekçisi Erol Erbil yer alıyor.