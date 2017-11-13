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İklim değişikliğinin müziğini dinlediniz mi?

13 Kasım 2017 18:14

2013 yılında Stephan Crawford tarafından projesi oluşturulan ve birçok farklı disiplindeki kişiyi bir araya getiren The Climate Music Project’in iklim değişikliğine dair istatistiklerden yararlandığı müziği Vimeo platformu üzerinden paylaşıldı. The Verge platformunun aktardığı habere göre projede birçok müzisyen, besteci ve bilim insanı yer alıyor. Verdikleri konserler ile iklim değişikliğine dair bir farkındalık yaratmayı hedefleyen projedeki kişilerin1960 yılından itibaren derledikleri istatistiklere dair yaptıkları müzik, deneysel bir kimlik taşıyor.

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