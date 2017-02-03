İklim değişikliğine dikkat çekmek için Antarktika'da penguenlere konser verdi

Danimarkalı rock müzik grubu ve sanat topluluğu Dansk Fløde, müzik yoluyla kültürlerarası işbirliği yaratmak ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla Antarktika’da penguenlere konser verdi. Yakınlardaki bir kutup istasyonundan iki araştırmacı ve grup şarkıcısı Bjørn Vidø'nun katılımıyla, penguenlere 15 dakikalık bir konser verildi. Berlingske gazetesine konuşan Vidø "Penguenler müziği gerçekten çok sevdi, yavru penguenler bize ulaşabilmek için koşarak geliyordu" dedi. Grubun Facebook sayfasına videosu yüklenen konserin amacı ise müzik yoluyla evrensel bir dil oluşturmak, kültürlerarası işbirliği yaratmak ve iklim değişikliğine dikkat çekmek.