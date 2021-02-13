İklim değişikliği algısı araştırması: İnsanlar iklim değişikliğinin önemsendiğine inanmıyor; elektrik ve su kullanımı azaltmak en yaygın önlem

Araştırma şirketi Areda Survey, Türkiye’nin iklim değişikliği algısını ortaya çıkaran bir araştırma yayımladı. Araştırmaya katılanların yüzde 90’ı konuyu bireysel olarak önemsediklerini belirtirken, insanların iklim değişikliğini önemsediklerine inanç ise yüzde 85 oldu.

Bireysel olarak alınan önlem ise yüzde 31,8 ile gereksiz elektrik veya su kullanımını azaltmak.

Araştırma 18-21 Aralık tarihleri arasında 1082 kişinin katılımıyla yapıldı.

Araştırma sonuçlarından sonuçlar paylaşan Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın, “Katılımcılara ‘iklim değişikliği konusunu bireysel olarak önemsiyor musunuz?’ diye sorduğumuzda, yüzde 90,2’si ‘bu konuyu önemsiyorum’ şeklinde cevap verdi. ‘Türkiye’de insanların iklim değişikliğini önemsediğine inanıyor musunuz?’ sorusuna ise katılımcıların yüzde 85’i ‘hayır’ dedi.

İklim değişikliği ile mücadele için bireysel olarak önlemler aldınız mı? sorusuna da katılımcıların yüzde 68,2’si ‘evet’ diye cevap verdi” ifadelerini kullandı.

Yüzde 51,8 gelecekte kuraklık yaşayacağını düşünüyor

Akın, ‘Türkiye’de kuraklık tehlikesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz’ sorusuna katılımcıların yüzde 51,8’inin ‘gelecekte kuraklık yaşayacağımızı düşünüyorum’ diye cevap verdiğini söyledi.

Araştırmada, bu soruya katılımcıların yüzde 33,8’i ‘günümüzde yaşandığını düşünüyorum’ derken, yüzde 12,5’i ‘kuraklık yaşayacağımızı düşünmüyorum’ diye cevap verdi.

Yüzde 31,8 gereksiz elektrik ve su kullanımına dikkat ediyor

‘İklim değişikliğini ve sonuçlarını azaltmak için bireysel olarak ne yapıyorsunuz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 31,8 ‘gereksiz elektrik, su vb. kullanmamaya dikkat ediyorum’ diye cevap verdi. Yüzde 26,3 ile ‘ağaç dikiyorum, yeşil alanları koruyorum’ derken, yüzde 14,4 ‘yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaya özen gösteriyorum’ dedi.