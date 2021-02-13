T24 LogoT24 Logo
Haberler

İklim değişikliği algısı araştırması: İnsanlar iklim değişikliğinin önemsendiğine inanmıyor; elektrik ve su kullanımı azaltmak en yaygın önlem

Areda Survey İklim Değişikliği Algısı Araştırması’nı yayımladı

13 Şubat 2021 12:22

Araştırma şirketi Areda Survey, Türkiye’nin iklim değişikliği algısını ortaya çıkaran bir araştırma yayımladı. Araştırmaya katılanların yüzde 90’ı konuyu bireysel olarak önemsediklerini belirtirken, insanların iklim değişikliğini önemsediklerine inanç ise yüzde 85 oldu.

Bireysel olarak alınan önlem ise yüzde 31,8 ile gereksiz elektrik veya su kullanımını azaltmak.
Araştırma 18-21 Aralık tarihleri arasında 1082 kişinin katılımıyla yapıldı.

Araştırma sonuçlarından sonuçlar paylaşan Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın, “Katılımcılara ‘iklim değişikliği konusunu bireysel olarak önemsiyor musunuz?’ diye sorduğumuzda, yüzde 90,2’si ‘bu konuyu önemsiyorum’ şeklinde cevap verdi. ‘Türkiye’de insanların iklim değişikliğini önemsediğine inanıyor musunuz?’ sorusuna ise katılımcıların yüzde 85’i ‘hayır’ dedi.

İklim değişikliği ile mücadele için bireysel olarak önlemler aldınız mı? sorusuna da katılımcıların yüzde 68,2’si ‘evet’ diye cevap verdi” ifadelerini kullandı.

Yüzde 51,8 gelecekte kuraklık yaşayacağını düşünüyor

Akın, ‘Türkiye’de kuraklık tehlikesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz’ sorusuna katılımcıların yüzde 51,8’inin ‘gelecekte kuraklık yaşayacağımızı düşünüyorum’ diye cevap verdiğini söyledi.
Araştırmada, bu soruya katılımcıların yüzde 33,8’i ‘günümüzde yaşandığını düşünüyorum’ derken, yüzde 12,5’i ‘kuraklık yaşayacağımızı düşünmüyorum’ diye cevap verdi.

Yüzde 31,8 gereksiz elektrik ve su kullanımına dikkat ediyor

‘İklim değişikliğini ve sonuçlarını azaltmak için bireysel olarak ne yapıyorsunuz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 31,8 ‘gereksiz elektrik, su vb. kullanmamaya dikkat ediyorum’ diye cevap verdi. Yüzde 26,3 ile ‘ağaç dikiyorum, yeşil alanları koruyorum’ derken, yüzde 14,4 ‘yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaya özen gösteriyorum’ dedi.

areda surveyaraştırma şirketiiklim değişikliğiiklimyusuf akınelektrik ve su kullanımı

Diğer Videolar

'1 Nisan şakası' polis müdahalesi ile son buldu

RTÜK Başkanı Şahin: 'Tosun Paşa'daki hamam sahnesini biz yasaklamadık

CHP'li Özgür Özel: Zulmedin ki sonunuz gelsin; gidiyorsunuz

Turgay Yıldız'dan Merkez Bankası videosu; başkanlıktan çay ocağına

Baba Sahne'den 4. yıl videosu: "Bugün 384. gün; kapalıyız..."

İkizdere'de taş ocağına karşı protesto: "Kadınlar bölgeye sahip çıkarsa 10 tane Cengiz gelse fayda etmez"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Naci Ağbal’ı 128 milyar dolar incelemesi mi götürdü?...

Ozan Tufan ve Rojin Haspolat evlendi; çift sahneye 'Mohikan Marşı'...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Bu rekorları kırdıran Tayyip Erdoğan, “Anamız...

Reuters'a konuşan kaynaklar: Ağbal'ın 130 milyar dolar kayba neden olan...

Gazeteci Nevşin Mengü: Bahçeli hariç her şey kapansın, kızıyor sonra...

AKP'den Devlet Bahçeli'nin AYM tepkisine yanıt ...

Cumhuriyet yazarı Pehlivan: Adnan Oktar, Soylu’ya cezaevinden bir mektup yazmış...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Naci Ağbal’ı 128 milyar dolar incelemesi mi götürdü?...

Ozan Tufan ve Rojin Haspolat evlendi; çift sahneye 'Mohikan Marşı'...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24