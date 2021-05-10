İkizdere'de köylüler Bakan Karaismailoğlu'na tepki gösterdi: Kaçıyor, dinlemiyor; direne direne kazanacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İkizdere'de taş ocağına karşı nöbet tutan vatandaşların protestosuyla karşılaştı. İkizdereliler Karaismailoğlu'na "Dinlemiyor, kaçıyor" diyerek alandan ayrıldığı esnada tepki gösterdi.

Rize'nin İkizdere ilçesinde Cengiz İnşaat'ın İyidere Lojistik Merkez ve Liman inşaatı için İşkencedere Vadisi'ne kurmak istediği taş ocağına karşı bölge halkının nöbeti devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün bölgeye gitti.

''Burayı kaşımak isteyenler var"

Rize’de gazetecilere açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, bölgedeki yurttaşların taş çıkarma girişiminden rahatsız olduğunu ve bu kesimlerle görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Karaismailoğlu burada yaptığı açıklamada marjinal grup iddiasını devam ettirerek, ''Rizelilerle birlikte, onların destekleriyle birlikte yapmanın çabası içerisindeyiz. Rizeliler başımızın üstünde ama maalesef buraya gelip burayı kaşımak isteyen arkadaşlarımıza tavrımız böyle olmayacaktır. İnşallah bu işi de Rizelilerle, İkizderelilerle beraber bu işi, bu bölgeye yapılacak kıymetli yatırımı hep birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı.

Köylülerin yanına gitti

Taş ocağına karşı mücadele eden köylüler, öğlen saatlerinden itibaren bakan ile görüşmek için beklemeye başladı.

Ancak Rize'deki temaslarının ardından taş ocağının yapılmak istendiği bölgeye büyük bir araç konvoyu ile giden Karaismailoğlu, önce şantiye alanına gitti.

Şantiye alanının ardından köylülerin yanına koruma ordusu ile giden Karaismailoğlu, söz konusu liman inşaatı için ihtiyaç duyulan taşın sadece İkizdere'de olduğunu, burada kurulacak taş ocağının bölgedeki istihdama katkı sağlayacağını öne sürdü.

Bakan'ın ''Devletimiz bir para ayırmış bütçesinden buraya büyük bir yatırım yapacak. Bu yatırımın buraya yapılması lazım'' sözleri ise dikkat çekti.

Köylüler tepki gösterdi

Karaismailoğlu'nun sözlerine tepki gösteren köylüler, taş ocağının istemedikleri bir kez daha dile getirdi.

Taş ocağının çalışmaları nedeniyle uyuyamadıkları söyleyen köylülere Karaismailoğlu, ''Haklısın ama devlet buraya yatırım yapacak iki yıl dolmadan çıkıp gideceğiz'' ifadelerini kullandı.

Bakanın 'ikna' çabalarına rağmen köylülerin, taş ocağını istemediklerini ısrarla ifade etti.

Bakan Adil Karaismailoğlu, köylülerin tepkilerine cevap vermek yerine alandan korumalarının eşliğinde ayrıldı.

Köylüler, bakanın bu tavrını alkışlarla protesto etti.