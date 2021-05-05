İkizdere'de genel müdür düzeyinde yeniden bilgilendirme toplantısı düzenlendi: "Dünyanın duyduğu sesi bakanlığınız duymadı"

Ulaştırma Bakanlığı, Rize’nin İkizdere ilçesinde İyidere’de yapılacak Lojistik Liman ve Gürdere köyünde açılacak taş ocağına gösterilen tepkiler karşısında genel müdür düzeyinde yeniden bilgilendirme toplantısı düzenledi. Ancak, İDEF İkizdere Dernekler Federasyonu Avukatı Yakup Şekip Okumuşoğlu ile İkizdereliler, büyük tepki gösterdi.

Rize’de 10 tane noktaya bakıldığına dikkat çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırım Genel Müdürü Yalçın Eyigün, "27 Nisan 2021’de Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı bir teknik ekip, bölgede alternatif bir ocak olup olmadığını araştırdı. Ancak en uygun yer olarak burayı buldu" dedi.

Anka Haber Ajans'ında yer alan habere göre konuşmasını slaytlar eşliğinde sürdüren Genel Müdür Eyigün, inşaatın yaklaşık 2,5 yılda, tamamlanacağını belirterek şöyle konuştu:



“İskencedere vadisi toplamda 97 Hektarlık alana sahip. Bunun 13.45 Hektarında çalışma yapılacak. İşin sahibi bakanlığımızdır. Size söz veriyorum yüklenici firma bir santim işaretlenen yerlerin dışında çalışmayacak. Çalışamanın kontrolü bizdedir. İskencedere Vadisi'nin taşını inceledik. Deniz suyuna dayanıklı ve sağlam olması nedeniyle tercih edildi. Burada, çevreyi koruyarak çalışılacak. İş bitiminde bölge yeniden ağaçlandırılacak."

"Dünyanın duyduğu sesi bakanlığınız duymadı"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırım Genel Müdürü Yalçın Eyigün'ün konuşması sık sık itirazlarla kesildi. İDEF İkizdere Dernekler Federasyonu Avukatı Yakup Şekip Okumuşoğlu “Burada günlerdir insanımız mağdur. İzinsiz arazide yol çalışması yapılıyor. Bizi kandırmayın. Günlerdir müvekkillerimin sesini dünya duydu siz duymadınız. Dünyanın duyduğu sesi bakanlığınız duymadı. Halka bilgi verilmiyor. Sizi dinlemiyoruz, kendi başına konuş” diyerek toplantıyı vatandaşlarla birlikte terk etti.

Toplantıya İkizdere Kaymakamı Cafer Kaymakçı, Belediye Başkanı Hakan Karagöz, AKP İlçe Başkanı Mustafa Havuz, Karayolları, Ulaştırma ve Orman Bölge Müdürleri katıldı.