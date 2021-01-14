İkinci kez anne olan oyuncu Meryem Uzerli kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Oyuncu Meryem Uzerli , geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne oldu. Adını Lily Koi koyduğu kızını kucağına alan Uzerli, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafla bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi.

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle adını geniş bir kitleye duyuran Meryem Uzerli, uzun zaman önce Almanya'ya taşındı. Şimdilerde Berlin'de kafe işleterek sakin bir hayat süren oyuncu, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yayınladığı pozlarla ikinci kez anne olduğunun müjdesini verdi.

Ünlü oyuncu, dün paylaştığı fotoğrafla ilk kez bebeğinin yüzünü gösterdi. Uzerli, paylaşımına "Saf aşk" notunu düştü.

37 yaşındaki Meryem Uzerli, 4 gün önce Instagram hesabından paylaşım yaparak anne olduğunu, "Ablan, baban ve ben seni ailemizde ağırladığımız için çok mutluyuz" sözleriyle duyurmuştu.