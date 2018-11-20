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İki yolun ortasına yapılan camiye nasıl ulaşılacağı tartışma konusu oldu

20 Kasım 2018 14:04

Trabzon'da, Karadeniz Sahil Yolu'nun gidiş geliş yönünün ortasına inşaatı süren cami görenleri şaşırtıyor. İnşaatı bitmeden camiye nasıl ulaşılacağı tartışma konusu oldu. Karayolu üzerine inşa edilen çift üst geçitten ulaşım sağlanacak cami için yolun uzadığını belirten bazı vatandaşlar zorluk yaşanacağına dikkat çekti. 1 Nolu Beşirli Sahil Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Haydar Karamanlı ise camiye nasıl gelecekleri tartışılan özellikle yaşlılara araçlarıyla gelmeleri tavsiyesinde bulundu.

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