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İki taraftar bir anda Neymar'ın üzerine atladı; biri ayakkabısını çalmaya çalıştı

Yere düşen taraftarlardan birinin Neymar’ın ayağındaki ayakkabıyı çalmaya çalıştığı görüldü

04 Haziran 2021 19:22

İki İki genç taraftar, Brezilyalı dünya yıldızı Neymar'ın milli takımla kamp yaptıkları otele ulaştığında üzerine atladı. Yere düşen taraftarlardan birinin Neymar’ın ayağındaki ayakkabıyı çalmaya çalıştığı görüldü.

Teknik Direktör Tite’nin seçtiği Brezilya Milli Takımı kadrosu, 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde oynayacakları Ekvador maçı öncesinde bir araya geldi.

29 yaşındaki futbolcu otobüsten indiği sırada taraftarların heyecanlı çığlıkları duyuldu. Birdenbire iki taraftar koşarak Neymar’ın üzerine atladı. Yere düşen taraftarlardan birinin Neymar’ın ayağındaki ayakkabıyı çalmaya çalıştığı görüldü.

Güvenlik görevlileri araya girerek ayakkabıyı geri alırken, endişe içinde kalan ve tek ayağındaki ayakkabıyla topallayarak yürüyen Neymar daha sonra diğer ayakkabıyı girerek otele girdi. Güney Amerika Dünya Kupası Eleme grubunda lider konumda bulunan Brezilya, Cuma gecesi Ekvador’u ağırlayacak.

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