T24 LogoT24 Logo
Haberler

İki taksici arasındaki kavga, iki taksi durağı arasındaki kavgaya dönüştü

13 Ekim 2020 12:01

İstanbul Esenyurt’ta iki taksi sürücüsü arasında yaşanan trafik kazası tartışması iki durak taksicilerinin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada polis ekipleri havaya ateş açarak iki grubu ayırmaya çalıştı. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonuna böyle yansıdı.

Esenyurt’ta son zamanlarda taksi durakları arasında meydana gelen kavgalara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz ay taksi durakları arasında çıkan silahlı kavgada 3 taksici hayatını kaybetmişti. Bu sefer de geçtiğimiz hafta Esenyurt-TEM bağlantı yolu üzerinde meydana gelen kavgaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İddiaya göre, yolda seyir halinde ilerleyen iki taksi sürücüsü, maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kaza sonrası tutanak tuttukları sırada anlaşamayan iki sürücü tartışmaya başladı. Edinilen bilgiye göre sözlü tartışma kısa sürede küfürleşerek kavgaya dönüştü. İki taksi sürücüsü de bağlı bulundukları taksi duraklarından çalışma arkadaşlarına haber vererek olay yerine çağırdılar.

İki durak sürücülerinin de olay yerine gelmesiyle ortalık savaş alanına döndü. Kaza yerine gelen trafik polisi ekipleri ise kavga arasında kalarak zor anlar yaşadı. Polis ekipleri tüm uyarılara rağmen ayrılmayan iki grubu havaya ateş açarak zor ayırdı. TEM bağlantı yolunda gerçekleşen kavga yüzünden bir şeridin kısa süreliğine trafiğe kapandığı görüldü. İki tarafın şikayetçi olması üzerine şahıslar karakola götürülerek ifadelerine başvuruldu. Yaşanan kavga ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

ETİKETLER

esenyurttaksicikavgataksi durağıtaksi terörü

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Kasım 2020

İran'da suikastle öldürülen bilim insanı için protesto

11 ayda 1 milyon metre kulaç atan 64 yaşındaki yüzücü rekora imza attı

Diyarbakır Barosu Tahir Elçi’yi anmak için yürüdü

144 kattan oluşan Mina Plaza, patlayıcılarla 10 saniye içinde böyle yıkıldı

HDP'nin ücretsiz Koronavirüs aşısı için verdiği önerge reddedildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Barış Atay: 10 yıldır Twitter'dayım, ne zaman bir şey söylesem...

Olay yaratan kareler; Maradona'nın cenazesiyle fotoğraf çektirdiler!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İçişleri'nden hafta sonu kısıtlamasına ilişkin açıklama: Sokağa çıkma yasağı ne...

Erdoğan, aynı deprem için farklı rakamlar veren AFAD ve Kandilli...

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü, eski AKP'li belediye başkanını müdür olarak...

Fatih Altaylı’dan Hürriyet’e Koronavirüs eleştirisi: Gazetenin artık rencide olacak bir...

Türkiye'de Koronavirüs | En yüksek günlük can kaybı açıklandı, vaka...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Barış Atay: 10 yıldır Twitter'dayım, ne zaman bir şey söylesem...

Olay yaratan kareler; Maradona'nın cenazesiyle fotoğraf çektirdiler!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24