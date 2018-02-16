T24 LogoT24 Logo
Haberler

İki sevgilinin aynı anda evlilik teklifi ettiği video 5 milyondan fazla izlendi

16 Şubat 2018 15:31

ABD'de iki sevgilinin birbirlerinden habersiz bir şekilde aynı anda evlilik teklif ettiği, an akrabaları tarafından kameraya çekildi. Teksaslı Tori, evlilik teklifi yapacağını sevgilisinin annesiyle paylaşırken sevgilisi Berkley'nin de aynısını yaptığından haberi yoktu. BBC Newsbeat'e konuşan 20 yaşındaki güzel sanatlar öğrencisi Tori, sevgilisinin annesi için "Resmen bize tuzak kurmuş" dedi. İki gencin evlilik tekliflerinin videosu internette hızla yayılırken 15 Şubat itibariyle 5 milyon defa izlendi.

ETİKETLER

sürpriz evliliksürpriz evlilik teklifiabdsevgilisosyal medya

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Şubat 2020

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor

Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılan İmamoğlu horon oynadı

Ensar Vakfı'na Kızılay üzerinden 8 milyon dolarlık bağış yapan Başkentgaz protesto edildi

Sivas Katliamı davasının avukatı Sarıhan: Affedilen sanığın pişmanlık gösterdiğine dair bir şey göremedik

ÖZET | Kızılyıldız karşısında galibiyet alan Anadolu Efes, üst üste 9'uncu deplasman galibiyetini aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24