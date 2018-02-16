İki sevgilinin aynı anda evlilik teklifi ettiği video 5 milyondan fazla izlendi

ABD'de iki sevgilinin birbirlerinden habersiz bir şekilde aynı anda evlilik teklif ettiği, an akrabaları tarafından kameraya çekildi. Teksaslı Tori, evlilik teklifi yapacağını sevgilisinin annesiyle paylaşırken sevgilisi Berkley'nin de aynısını yaptığından haberi yoktu. BBC Newsbeat'e konuşan 20 yaşındaki güzel sanatlar öğrencisi Tori, sevgilisinin annesi için "Resmen bize tuzak kurmuş" dedi. İki gencin evlilik tekliflerinin videosu internette hızla yayılırken 15 Şubat itibariyle 5 milyon defa izlendi.