Polislerin kaza yapmasına neden olan alkollü avukat ortalığı birbirine kattı

Antalya’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, içerisinde eşi, bebeği ve bakıcının bulunduğu aracıyla ortalığı adeta birbirine kattı.

Avukat olduğu öğrenilen ve polisi uzun süre arkasından sürükleyen sürücü, yaklaşık 20 dakikalık kovalamacanın ardından yakalandı. Kelepçelenen avukat, ‘Polisin neden kaçtın?’ sorusuna, ‘Alkollüydüm, kaçtım’ dedi. Gözaltına alınarak polis aracına alınan avukat, kapıyı tekmelemeye başlayınca polisle arasında tartışma yaşandı. Avukat özgürlüğünün kısıtlandığını savunurken, polis memuru "Sen 2 tane trafik polisinin ve bir ekip arabasının kaza yapmasına sebep oldun. Dua et arkandan delik deşik etmediler seni" dedi.

Öte yandan E. Y. D.’nin daha önce birçok kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2026 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.

Polis merkezine götürülen sürücü E. Y. D. ve B. D.’ye ,sokağa çıkması kısıtlaması ihlali, ters yönden araç kullanmak, tehlikeli araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanma, maske takmamak, polise mukavemette bulunmak suçlarından işlem yapılacağı bildirildi.