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İki otobüsün arasından geçmek isteyen motosikletlinin kaza anı kamerada

17 Şubat 2020 10:02

İstanbul Mecidiyeköy’de biri park diğeri hareket halinde olan iki halk otobüsünün arasından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü, araçların arasında sıkıştı. Motosikletlinin otobüslerin altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişli Mecidiyeköy Merkez Caddesi üzerinde duraktan yolcu aldıktan sonra hareket eden otobüs ile  park halinde olan bir otobüsün arasından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü iki araç arasında sıkıştı. Kontrolünü kaybederek savrulan sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Motosikletlinin arada sıkıştığını gören otobüs şoförü de durarak gencin yanına gitti. Otobüsteki yolcular ise panik yaşadı. Kaza anı ve yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. 

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