“İki öğün yemek yerseniz vücudunuz yağlanır”

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Fasılalı Diyet hakkında bilgilendirmede bulunan Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu “Fasılalı diyet diye bir şey yoktur. Bu beslenme modelleri ile insanın yağ yakması kolay olamaz. Bugün dünya nüfusunun üçte biri obez, üçte biri ise kilolu. Bunlar işe yarasaydı bugün bu halde olmazdık” dedi. İki öğün yemek yemenin insanlar için yetersiz olduğunu ifade eden Prof. Dr. Elmacıoğlu, “21'inci yüzyılda insanların çalışma şeklini düşündüğümüzde o insanların akşam erken vakitte yemek yiyip de yatmak gibi lüksü yok. İki öğün yemek yemeğe kalkarsanız protein dokularınızı kaybedersiniz, bir de vücut tam tersine yağlanır. Ayrıca iki öğün yemek yiyen insanlar kalp damar hastalıklarıyla ileride boğuşurlar” diye konuştu.