İki köpeğe birden çarptı arkasına bile bakmadı

Sivas’ta cadde üzerinde oynayan iki köpeğe çarparak yaralayan otomobil sürücüsü arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı.

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz gün Demircilerardı Mahallesi Eski Sanayi sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesinin içerisinde bulunan bir esnafın 8 yaşındaki Maltese Terrier cinsi ‘Kuçu’ isimli köpeği ve bir sokak köpeği yolda oynamaya başladı. Bu sırada yoldan geçen bir otomobil iki köpeğe birden çarptı.

Köpekler acı içerisinde kıvranırken otomobil sürücüsü arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı. Esnaf köpeklere yardım etmek için hemen koştu. Kuçu isimli köpeğin sahibi Burak Zakir Baş, hayvan ambulansını ve polis ekiplerini aradı. Ambulans gelerek yaralı köpeklerden birini tedavisi yapılmak üzere götürdü. Sanayi sitesinin maskotu olan Kuçu tedavisinin ardından iş yerine getirildi.

Burak Zakir Baş, otomobil sürücülerinin dikkatli olmasını istediklerini söyledi. Baş, cadde üzerinde sürekli kazaların yaşandığını ve yetkililerden cadde üzerine kasis konulması istediklerini söyledi.

Otomobilin köpeklere çarptığı o anlar ise etrafta bulunan esnafların güvenlik kameralarına yansıdı.