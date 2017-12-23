İki koala yol ortasında güreşti

Avustralya’da iki koalanın yol ortasındaki kavgası internette binlerce kişi tarafından izlendi. Olay, Avustralya'nın güneyindeki Adelaide kentinin yakınında yaşandı. Videoyu çeken görgü tanığının ifadesine göre, iki koalanın kavgası yüzünden yol tıkandı. Sürücüler koalaları yoldan kovmak için klakson çaldı ama hayvanlar hiç aldırmadı. İki hayvan sonunda yorulup kendileri yoldan çekildi. Video, Youtube'da tartışmalara yol açtı. Erin Dewan adlı kullanıcı, "Çarpıcı özgüven" diye yazdı. Kould B., "En sevimli hayvanlar bile yılın bu zamanında kendini kaybeder" yorumunda bulundu. Fragglepuppies rumuzlu kişi ise, "Kusura bakmayın, işe geç kaldım, çünkü güreşen iki koala engel oldu bana" dedi.