İki kızı ve eşini enkazdan çıkaran İzmir İtfaiyesi personeli o anları anlattı

İzmir'de çöken bir binanın altında kalan eşi ve kızlarını enkaz altından çıkaran itfaiye personeli Mehmet Akbulut o anları anlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmirTube kanalına verdiği röportajda "Sokağa girdim. Merdivenden çıktım. Başka salon, başka mutfak. Herhalde dedim hayal görüyorum" diyen Akbulut, önce kızlarını sonra eşini kendi elleri ile çıkardığını söyledi.

Akbulut'un görüntülerini paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de "İtfaiye personelimiz Mehmet Akbulut iki kızı ve eşini enkazdan elleriyle çıkardı. Durumları iyi, şifa diliyorum. Onun şahsında İzmir İtfaiyesine, arama kurtarma ekiplerinin hepsine bize mucizeleri, sevinçleri yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Onlar bizim kahramanlarımız" dedi.