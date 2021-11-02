İki kadının markette 'maske takmama' kavgası; ürünler havada uçuştu

İstanbul Beylikdüzü’nde bir markette maskesiz dolaşan kadın, başka bir kadının tepkisine aldırmayınca ikili arasında kavga çıktı. Birbirine vurmaya çalışan kadınları marketteki vatandaşlar güçlükle ayırdı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgilere göre, markette maskesiz dolaşan bir kadın, başka bir kadın tarafından uyarılınca ikili arasında tartışma yaşandı. İlerleyen dakikalarda kavgaya dönüşen olayda marketteki ürünler havada uçuştu. Olay çevredeki vatandaşların müdahalesi ile son buldu. Yaşanan kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA