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İki gündür kayıp olan kadın mağarada bulundu

15 Mart 2021 08:56

Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde 2 gün önce kaybolan 50 yaşındaki bir kadın AFAD ve jandarma tarafından 7 saat süren aramanın ardından mağarada bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesi Koçaşlı köyünde oturan 50 yaşındaki Kiraz İkbal, dün öğle saatlerinde kimseye haber vermeden evinden ayrıldı. Kiraz İkbal’in evden ayrılması üzerine telaşlanan yakınları hemen 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine Karaman’dan AFAD ve jandarmadan oluşan bir arama ve kurtarma ekibi bölgeye gitti. Antalya’nın Alanya ilçesinden gelen İHH arama kurtarma biriminin de destek verdiği arama çalışmalarına köylüler ile jandarma iz takip köpeği de katıldı. 7 saat süren arama çalışmalarının ardından akşam saatlerinde Kiraz İkbal, köyüne 700 metre uzaklıktaki uçurumun kenarında bulunan bir mağara içerisinde otururken arama ekipleri tarafından bulundu. Ekipler tarafından mağaradan çıkarılan Kiraz İkbal’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

kiraz ikbalkaraman2 gündür kayıpmağarada bulundu

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