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İki geyikle başladı, 75 geyikle devam ediyor; yetiştirilenler farklı illerde doğaya salınıyor

11 Haziran 2020 09:18

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 83,5 hektar alana kurulu ve 36 yıl önce bir çift geyikle faaliyete başlayan "Kunduz Geyik Üretme İstasyonu" 75 geyik yetiştirerek doğaya kazandırdı.

1984 yılında Samsun’un Vezirköprü ilçesi Kunduz Ormanı içerisinde bir çift geyik ile kurulan Geyik Üretme İstasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sorumluluğunda faaliyetlerini sürdürüyor.  İstasyonda yetiştirilen kızıl geyikler Türkiye’nin farklı bölgelerindeki ormanlık alanlara salınıyor.

Kunduz Geyik Üretme İstasyonu'ndan ilk doğaya geyik salınması 1995 yılında 6 erkek ve 3 dişi olmak üzere 9 adet olarak gerçekleşti. 1995 yılından bugüne kadar doğada popülasyonları azalma tehdidi altında bulunan kızıl geyiklerden üretim istasyonunda doğan 75 adet geyik, üretim faaliyetleri sonucunda Giresun, Gümüşhane, Çorum ve Samsun illerinde doğal ortamlarına salındı. Aşırı avlanma, habitat bozulması ve parçalanması gibi çeşitli nedenlerle popülasyonu azalan geyiklerin, doğadaki sayılarının bu proje ile artırılması amaçlanıyor.

 

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