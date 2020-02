İki engelli kardeş 70 yaşında cezaevine gönderilen anneleri için Adalet Bakanı'na mektup yazdı: Annem onayınızla bir tutukluyu ziyaret etti ve buna suç diyorlar

İşitme ve konuşma engelli Ahmet Kısa, tutuklanarak Elbistan Cezaevi'ne gönderilen 70 yaşındaki annesi HDP Elbistan İlçe Örgütü yöneticisi Elif Kısa için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e mektup yazdı.

Ağır engelli ağabeyiyle yaşamlarını devam ettirmeye çalıştığını söyleyen Ahmet Kısa, Adalet Bakanı'na ‘Annem onayınızla kimsesi olmayan bir tutukluyu ziyaret etti, hâkim buna suç diyor, böyle mantıksızlık olmaz’ sözleriyle seslendi.

Hazırladığı videolarda bakımını üstlendiği engelli kardeşinin görüntülerini paylaşan Kısa, "Annem asla kanuni olmayan bir şey yapmadı. Elbistan’da hiç kimsesi olmayan bir tutukluyu mahkeme kararıyla ve sizin onayınızla ziyaret etti. İnsan olduğu için vicdanlı olduğu için her ay bu tutuklunun ihtiyacı için 100-200 TL parayı Cezaevi İdaresi’ne teslim etti. Ve karşılığında makbuz aldı. Sizin izin verdiğiniz, şeye buradaki hakim suç diyor. ‘Örgüte yardım yataklık’ diyor. ‘Örgüt üyeliği’ diyor. ‘Niye cezaevine gittin’ diyor. Yani hakim diyor ki benim anam Adalet Bakanı onayıyla yardım yataklık yapmış. Sizi de suçluyor. Böyle mantıksızlık olmaz” diyerek annesinin serbest bırakılmasını istedi.

‘Ağabeyim Göbek bağı kesilmemiş kocaman bir bebek'

Kısa mektubunda, "Abim tam olarak kocaman bir bebek. Göbek bağı kesilmeyen 44 yaşında bir bebek. Abim sağlıklı olsun diye annem ona her gün spor yaptırırdı, canı sıkılmasın diye her fırsatta gezmeye çıkardı, ilaçlarını tek saat bile aksatmadı. Annem bir melektir melek. Abimin dişlerini yapmak için dişçiye gittik bırakmadı. Bir diş çekmek için bile doktor önce iğne vurup bayıltıyor. Sadece iğne vurmak bile çok zor. Anam hayatı boyunca acı çekti ama yılmadı. Allah herkesi ayrı ayrı yaratmış. Biz Kürdüz, Aleviyiz ve HDP’liyiz. Allah herkesi sever Allah araya fark koymaz. Annem her zaman bu ülkede barış olsun istedi. Ölen öldürülen herkese üzüldü" dedi.

'Ölüme terk edemezsiniz'

Kısa mektubunda, "HDP kanunlara göre kurulmuş yasal bir partidir" derken "Annem hasta ve 4 ayrı ilaç kullanan bir kadın. Annemin cezaevi ortamında yaşama şansı yok. Şimdiden rengi gitmiş. Göz göre göre bir hastayı cezaevi ortamında ölüme terk edemezsiniz. Bizim için önemli olan annemin yaşamıdır. 37 gündür anam hapiste. Annemin suçsuz olduğunu biliyorum. Annemin yaptığı bir yanlış varsa kanıtlarınızı halkla paylaşın. Bu büyük bir günahtır. Ağır engelli abim evde anamızı arıyor. Yarın iş işten geçtikten sonra bu sorun sorumlu olanları da sıkıntıya sokacaktır. Bu ülkeye olumsuzluklar değil, güzellikler yakışır. Annemi serbest bırakın. İşitme ve engelli ressam Ahmet Kısa olarak adalet, adalet, adalet diyorum” ifadelerini kullandı.

70 yaşındaki Elif Kısa 3 Aralık’ta tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Kısa’nın tutuklanması, yasal olarak vasisi olduğu tutuklunun görüşüne gittiği ve ayda bir PTT aracılığıyla tutukluya 100 TL para yatırdığı gerekçesiyle “gizli tanık” ifadelerine dayandırıldı.

Anne Elif Kısa’nın bakmakla yükümlü olduğu, yaşamlarını idame ettirebilme iradesinden yoksun, duyma ve konuşma engelli 2 çocuğu 3 Aralık’tan bu yana çektiği videolar ve yaptığı basın açıklamalarıyla annelerinin serbest bırakılması için çalışıyor.