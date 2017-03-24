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İki dönem AKP'ye oy veren vatandaş: Ülkemden endişeliyim, 'Hayır' oyu kullanacağım

24 Mart 2017 16:12

İki dönem AKP’ye oy vermiş bir vatandaş ülkesi adına endişeli olduğunu belirterek Türkiye’de yaşananların kendisini mutsuz ettiğini ve meclisin pasifize edildiği bir dönemde ‘hayır’ yönünde oy kullanacağını ifade etti. İstanbul Taksim’de İstiklal Caddesi’nde PİRHA mikrofonuna konuşan vatandaş şunları söyledi: “Referandum öncesi bu hükümete iki dönemdir evet verdim. Ama artık mümkün değil. ‘hayır’ oyu kullanacağım. Çok basit bir deyimle televizyon alacağım eve. Ama bunu hiçbirinin fikrini almadan alıp getireceğim. Olur mu böyle. Bugün meclisi pasifize eden bir hükümet yarın diyecek ki ben köylerde muhtarlığı kaldırıyorum. Muhtara gerek yok il meclislerine gerek yok. Cumhuriyet pasifize edildi son zamanlarda. İyiye gitmiyoruz. Hiçbir siyasi kimliğim yok. Hiçbir parti dernekte görev almadım. Ama bir Anadolu insanı olarak ülkemden endişeliyim.”

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