İki dakikada yeni AKM turu: Dev seramik küre, konser ve sergi salonları, çevresindeki mekânlar...

T24 Kültür Sanat

1946 yılında opera binası olarak temeli atılan yapı, 1969 yılında tamamlandı. O zamanki adı İstanbul Kültür Sarayı olan bina, 1970 yılında çıkan yangında hasır gördü. Yapılan tadilat çalışmalarının ardından yapı bu kez Atatürk Kültür Merkezi adıyla 1978’de yeniden açıldı.

İkonik yapısını korudu

AKM, uzun yıllar İstanbul’un en önemli sanat merkezi olarak faaliyet gösterdi. 2000’li yıllarda AKM’de restorasyon ihtiyacı iyiden iyiye hissedildi. Yeni AKM’nin temeli, 2019 yılında atıldı. İlk yapının mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu olan Murat Tabanlıoğlu imzasını taşıyan yeni AKM, ikonik yapısını ve karakteristik özelliklerini koruyarak yenilendi.

15 bin seramik parça

Eski AKM'deki seramik sanatçısı Sadi Diren duvarı bire bir yeniden yapıldı. Opera fuayesindeki döner merdivenin de aslına sadık kalındı. Yenilenen AKM’nin girişinde yer alan çelik kontrüksiyonlu dev küre, 15 bin özel seramik parçasından oluşuyor. Kürenin içerisindeyse dev bir opera salonu bulunuyor.

Teknolojik bina

2 bin 40 kişilik izleyici, 118 kişilik de orkestra kapasitesine sahip salonda sahne mekaniği ve sistemleri anlamında dünyanın en önde gelen teknolojisi kullanıldı. Yeni AKM’nin içerisindeki salonlar aynı zamanda akustik konser salonu olarak da tasarlandı.

805 kişilik tiyatro

AKM'de 4 bin 500 metrekare fuaye alanı, modern dizayn edilmiş prova salonları, çalışma atölyeleri ve ofisler de yer alıyor. İkinci bölümünde büyük bir tiyatro salonu bulunuyor. 805 kişilik kapasitesi bulunan salonda tiyatro salonunun yanı sıra çok amaçlı salon olarak da planlandı.

2 katlı kütüphane

95 bin metrekare kapalı alanı sahip yeni bina, 5 bloktan oluşuyor. İçerisinde kültür sokağı olarak da adlandırılan bir yaşam alanı da tasarlanan yapıda, 2 katlı bir kütüphane, çocuk sanat merkezi, sinema ve sergi salonu, müzik platformu, kafeler, tasarım dükkânı ve restoranlar da bulunuyor.

İnternet sitesi ve sosyal medya hesapları

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali programına ve festivale ilişkin güncel gelişmelere, “http://www.beyoglukulturyolu.com/” internet sitesinden veya “@b_kulturyolu” Twitter, “beyoglu_kulturyolu” Instagram sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.