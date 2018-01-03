İki çocuğu da eşi tarafından öldürülen anne: Polise ve savcıya yalvardım, kurtarın beni bu adamdan dedim...

Maltepe'de cinnet geçiren bir baba, pompalı tüfekle iki kızını vurduktan sonra intihar etti. Eşiyle boşanma aşamasında olan Ali Y.'nin polis nezaretinde haftada bir kez çocuklarını aldığı ve eşiyle telefonda tartıştıktan sonra kızlarını vurup intihar ettiği öğrenildi. "Kim verecek çocukların hesabını?" Anne Dilek Y., Adli Tıp Kurumu'na çocuklarının cansız bedenlerini almaya geldi. Burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hiç kimse sahip çıkmadı bana, kendi ailem de buna dahil. Kaç defa şikayet ettim, savcısına gittim, polisine gittim. Dün akşam da aradı "Çocuklarını öldürdüm mutlu musun?" dedi. Ben de polisi aradım. Şimdi herkes duysun beni, sahip çıkmasınlar kimseye. 2 tane çocuğumun emziği elimde kaldı. Kimseler sahip çıkmadı bana. Koruyamadım çocuklarımı, sahip çıkamadım. Tek başıma kaldım, şimdi kimsem yok. Kim verecek çocuklarımın hesabını? Polise, savcıya beni bu adamdan kurtarın diye yalvardım" dedi.