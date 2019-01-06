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IKEA'da yalnışlıkla porno yayını yapıldı

06 Ocak 2019 14:45

Dünyanın birçok ülkesinde şubeleri bulunan İsveç kökenli mobilya mağazası zinciri IKEA'nın Hong Kong şubesinde ilginç bir an yaşandı. Mağazanın içinde bulunan büyük ekran televizyonlardan birinde porno yayını yapılmaya başladı. Nasıl yayınlandığı anlaşılmayan videoda bir adamın çıplak bir şekilde mastürbasyon yaptığı görülüyor. Mağaza çalışanlarından biri olanları fark edince televizyonu havlu kağıt ile örtmeye çalıştı, sonunda ise televizyonun fişi çekildi. IKEA sözcüsü yaşanan olay hakkında özür diledi ve Hong Kong şubelerinde soruşturma başlattıklarını belirtti.

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