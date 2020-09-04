T24 LogoT24 Logo
Haberler

İkbal Gürpınar'ın babası Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

"Ne olur dikkat edin, hastalığın şakası yok"

04 Eylül 2020 14:02

Ekranlarda uzun süre program yapan İkbal Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez, Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi Instagram'dan duyuran sunucu, "Koronayı ciddiye alın" diyerek takipçilerini uyardı.

Kanal 7 ve TRT ekranlarında uzun yıllar program yapan İkbal Gürpınar, sosyal medya hesabı Instagram'dan babası Murtaza Dönmez'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Murtaza, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. "Ne olur dikkat edin, hastalığın şakası yok" Geçtiğimiz hafta babasının Covid 19'a yakalandığını duyuran ve sevenlerinden dua isteyen Gürpınar, bugün yaptığı paylaşımda babasının virüse yenik düştüğünü söyledi.

Instagram hesabından haberi vererek "Babamızı Murtaza Dönmez'i maalesef kaybettik. Emanetini bıraktı, gitti. İnnalillah ve inna ileyhi raciun... Mekanı Cennet olsun, Rabbim taksiratını affetsin. Hastalara şifa versin... Ne olur dikkat edin. Bu hastalığın şakası yok" dedi.

İkbal Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez Kırıkkale Bahşılı merkez Hüseyin Onbaşı Camii'nden salgın sebebiyle az sayıda katılımcıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

ETİKETLER

ikbal gürpınarsunucubabakoronakaybettiöldü

Diğer Videolar

Durak harici yerde inmek istedi; inemeyince otobüsün frenine bastı

Baskına gelen polisleri, içeriye, ateşini ölçerek aldı

TIR ve kamyonların karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

A Haber'in 'müjde' olarak verdiği haber sosyal medyanın gündeminde; "Bu sefer itiraf gibi"

Dolandırıcılar, yardım parası diyerek Belarus rublesi verdi, karşılığında 1 kilo altın aldı

Bekir Coşkun anlatıyor; telefonlarını dinleyen Mahmut’la nasıl mesai arkadaşı oldu?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Öğrencinin hakaretine uğrayan öğretmen: Tuba mikrofonun açık...

2 çocuğunu köprüden Dicle Nehri'ne attı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Esnaftan, "Neden maske takmıyorsun" diye soran valiye: Canıma yetti, gebermek...

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini Ersin Tatar kazandı, Mustafa Akıncı siyaseti bıraktı...

‘FETÖ’nün Solcuları’ kitabına 48 kişiden tekzip: Bir kez bile katılmadığımız...

Erdoğan: Topyekûn bir eğitim öğretim reformu yapmamız gerekiyor...

Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın 'FETÖ' imasına yanıt: Bülent Turan'ın yazdıklarına...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Öğrencinin hakaretine uğrayan öğretmen: Tuba mikrofonun açık...

2 çocuğunu köprüden Dicle Nehri'ne attı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24