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İhsan Oktay Anar sokak röportajında: İnanmayı değil bilmeyi tercih ederim

11 Şubat 2020 10:17

Tüylü Mikrofon isimli YouTube kanalı, sokaktaki insanlara mikrofon uzatarak “Evrim Teorisine İnanıyor Musunuz” diye sorarken, Yazar İhsan Oktay Anar'a rastladı.

O mikrofona cevap veren isimlerden birisi de yazar İhsan Oktay Anar oldu. Anar'a soru soran muhabirin de Anar'ı tanımaması ortaya ilginç bir mini röportaj çıkardı. Uzun süredir kendini ekranlardan sakınan İhsan Oktay Anar ise  Evrim Teorisi hakkındaki düşüncelerini aktardı. Anar, “Evrim Teorisine İnanıyor Musunuz” sorusuna, "İnanmayı değil bilmeyi tercih ederim" ifadelerini kullanması dikkat çekti. 

Anar, 2009 yılında Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü kazandı. 'Puslu Kıtalar Atlası' isimli romanı, yirmiden fazla dile tercüme edildi.

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