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İhraç edilen bir akademisyenin yaşadıklarını konu alan Babil dizisi Twitter'da gündem oldu

18 Ocak 2020 10:13

Star TV’de yayınlanan Babil isimli dizi sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. İhraç edilen bir akademisyenin yaşadıklarını konu alan dizi ile ilgili açılan hashtag dünya genelinde de en çok paylaşım yapılan trendler arasına girdi.

Halit Ergenç ve Ozan Güven'in başrollerini paylaştığı Ay Yapım imzalı dizide Aslı Enver, Birce Akalay da yer alıyor. Hikaye ve senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı Babil’de bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla yaşadıkları anlatılıyor.

 

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