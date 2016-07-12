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Ihlamur Parkı'na inşaat yapılmasına karşı çıkanlardan Beşiktaş Belediye Başkanı'na: Şov yapma

12 Temmuz 2016 16:08

Ihlamur Parkı’nda yapılmak istenen inşaata ve parkın imara açılmasına karşı çıkan Beşiktaşlılar, belediye meclis toplantısına katılmak üzere sabah erken saatlerde Çırağan’daki hizmet binası önünde toplandı. Beşiktaş Belediye Meclisi’ne girerek toplantıyı takip etmek isteyen grup, içeri girişlerinin engellenmesi üzerine Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ı protesto etti. Bir misafirini uğurlamak için kapıya çıkan Hazinedar’ı protesto eden gruptan bir kadın “Sabahın 6’sında geliyorsunuz, parkta fotoğraf çektiriyorsunuz, ‘halkımla görüştüm’ diyorsunuz. Kiminle görüştünüz? Halkınız burada. Şov yapmayın” dedi.

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Beşiktaş Belediye Başkanı Murat HazinedarIhlamur Parkı

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