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İHH: 10 ülkeye, 4 dilde 51 bin Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirildi

03 Ocak 2019 15:03

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2018 yılında Nijer, Macaristan ve Kırım'ın da içerisinde bulunduğu 10 ayrı ülke ve bölgede 4 ayrı dilde 51 bin Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdiklerini duyurdu. İHH, 2018 yılında aralarında Nijer, Macaristan ve Kırım'ın da bulunduğu çoğunluğu Afrika'da olmak üzere 10 ayrı ülke ve bölgede toplamda 51 bin 380 Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdi. Yıl içerisinde Burkina Faso, Çad, Gana, Gine, Nijer, Sudan, Sierra Leone, Pakistan, Macaristan ve Kırım'da orijinal metnin dışında 4 ayrı dilde Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

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