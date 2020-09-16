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İHD'den Kürtçe eğitimle ilgili sözleri nedeniyle kışlada saldırıya uğrayan Çetin Doğan'a destek çağrısı

Burun ve alın kemiği kırılan, kaburgaları çatlayan Çetin, ameliyat olmak zorunda kaldı

16 Eylül 2020 08:58

İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Eren Keskin, Edirne'de zorunlu askerlik yaptığı sırada 'Keşke Kürtçe eğitim alsaydık' dediği için askerlerin saldırısına uğrayan Çetin Doğan'ın davası için destek çağrısı yaptı. İHD'nin davanın takipçisi olacağını söyleyen Keskin, "Çetin Doğan, fiziki ve ruhsal bir çok sıkıntı yaşıyor. Unutkanlık yaşıyor. Biz sonuna kadar kendisinin maruz kaldığı bu saldırının takipçisi olacağız" dedi. 

Saldırıya uğrayan Doğan da davasına destek çağrısı yaptı. 

Ne Olmuştu?

Edirne’nin Süloğlu ilçesinde bulunan 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda zorunluk askerlik yapan Çetin Doğan (20), bağlı olduğu komutanlıktaki bir grup askerin ırkçı saldırısına uğradığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. 15 Ağustos’ta meydana gelen olaydan sonra ameliyat olan Çetin Doğan, taburcu olduktan sonra Ankara’da Adalet Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri ile görüştü. Görüşmelerden sonuç alamayan ve hava değişimi alarak memleketi Mardin’e giden Çetin Doğan Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Çetin'in yüzüne tüfek kabzasıyla vuruldu. Burun ve alın kemiği kırılan kaburgaları çatlayan ve ameliyat olmak zorunda kalan Çetin, bazı komutanların saldırganları koruduğunu ve kendisine terörist muamelesi yaptığını söyledi. Çetin suç duyurusunda bulunurken Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1’inci Ordu Komutanlığı, olayda kusuru bulunan personelle ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini verdi.

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